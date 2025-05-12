Sapanca'da UTV Devrildi, 2 Yaralı

Kontrolden çıkan UTV şarampole devrildi: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan UTV şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolu üzerinde meydana gelen olayda, C.Ş.K. idaresindeki UTV aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile eşi M.G.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurdukları vinç ve halatların yardımı ile kurtarılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.