Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde yer alan ve eski karakol olduğu öğrenilen 3 katlı ahşap binada çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alev alev yanan binada hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri adrese ulaşarak müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

İZİNSİZ KLİP ÇEKİMİ YAPAN 11 KİŞİYE GÖZALTI

Yapılan çalışmalarda yangın öncesine 11 kişilik ekibin binada izinsiz klip çekimi yaptığı ve bu sırada içtikleri sigarayı ahşap binanın içine attıkları için yangın çıktığı belirlendi. Klip çekimi yaptığı anlaşılan Barış Koçak ve yanındaki 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri emniyette devam ediyor.