Sarıyer'de ölü yunus kıyıya vurdu
İSTANBUL - Sarıyer'de ölü yunus balığı sahile vurdu.
Sarıyer'de deniz kenarında gezen vatandaşlar, teknelerin arasında kıyıya vuran bir yunus balığı gördü. Yunus balığının ölü olduğunu fark eden vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Bedeninde bozulma olduğu görülen yunus balığı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 6 şüphelinin üst aramasında toplam 20 adet sentetik ecza ile 10,59 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kütahya'da bir asker eğlencesinin ardından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine harekete geçerek Fatih'te metroda uyuşturucu kullanan şüpheliyi tespit etti. Şüphelinin daha önce 22 kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanmak ve kullanımı özendirmek suçlarından tutuklandı.
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