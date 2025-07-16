Şarköy'de 11 saat süren orman yangını

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 11 saattir süren orman yangını, havadan görüntülendi.

Sarköy ilçesi kırsalında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine ulaştı. Bazı Mahalleler tedbir amaçlı boşaltılırken, bazı evler zarar gördü. Geceye kadar süren yangın dron ile görüntülendi. - TEKİRDAĞ