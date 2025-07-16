Şarköy\'de Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde birçok noktada çıkan orman yangını, dron ile havadan görüntülendi.

Şarköy ilçesi kırsalında başlayıp 13 saattir süren orman yangınları devam ediyor. Köyün yanı başındaki yangınlar köy hanelerini tehdit etmeye devam ediyor. Yangına Tekirdağ başta olmak üzere birçok çevre ilden de destek geldi. Köy sakinleri de traktörleri ile yangına su taşımaya devam ediyor.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, yangınlar dron ile havadan kaydedildi. - TEKİRDAĞ