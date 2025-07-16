Şarköy\'de Orman Yangını Zarara Yol Açtı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkisini sürdüren orman yangınında bir traktör ve bir motosiklet yanarak demir yığınına döndü.

Tekirdağ Şarköy'de dün başlayan ve 22 saattir devam eden orman yangını, yerleşim alanlarına yaklaşırken birçok noktada maddi zarar meydana geldi. Alevlerin ulaştığı bölgelerde bir traktör ile bir motosiklet tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının yol açtığı zararda araçlar küle dönerken, vatandaşlarda bu durum karşısında şoke oldu. Ekipler yangının yayılmasını önlemek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. - TEKİRDAĞ