Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sabah saatlerinde makilik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, öğleden sonra yeniden alevlendi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana da sıçradı.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, yangının Uçmakdere Mahallesi'ne yönelmesi üzerine bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Vatandaşlar ellerindeki hortum, kürek ve su bidonlarıyla ekiplere destek verirken, yangına havadan da helikopterle müdahale ediliyor.
Yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması için ekipler ve gönüllüler büyük çaba gösteriyor.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgede incelemeler sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sabah söndürülen yangın öğleden sonra yeniden başladı, vatandaşlar da müdahaleye katıldı - Son Dakika
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