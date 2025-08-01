Sabah söndürülen yangın öğleden sonra yeniden başladı, vatandaşlar da müdahaleye katıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sabah saatlerinde makilik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, öğleden sonra yeniden alevlendi.

ORMANA SIÇRADI

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana da sıçradı.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI, VATANDAŞLAR DA MÜDAHALEYE KATILDI

Ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, yangının Uçmakdere Mahallesi'ne yönelmesi üzerine bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

Vatandaşlar ellerindeki hortum, kürek ve su bidonlarıyla ekiplere destek verirken, yangına havadan da helikopterle müdahale ediliyor.

EKİPLER VE GÖNÜLLÜLERDEN BÜYÜK ÇABA

Yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması için ekipler ve gönüllüler büyük çaba gösteriyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgede incelemeler sürüyor.