Sarp Karayolu Heyelanla Kapandı

Sarp karayolu ulaşıma kapandı ekipler çalışma başlattı
ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp karayolunda meydana gelen heyelan sonrası uzun araç kuyrukları oluştu. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, yaya olarak karayolunun karşısından geçmek zorunda kaldı.
Türkiye'nin Kafkaslara açılan önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'na ulaşan uluslararası Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.
Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı arasında bulunan Sap1 tüneli girişine dev kayalar düşmesi sonucu yol ulaşıma kapadı. Yaşanan heyelan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye karayolları ekipleri sevk edilirken, olay anında araç geçişinin olmaması olası bir faciayı önledi. Yetkililer, bölgede inceleme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Sarp Sınır kapısını geçmek isteyen ve heyelan nedeniyle yolda kalan Gürcü vatandaşlar yaya olarak heyelanlı bölgeyi geçmek zorunda kaldı.
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