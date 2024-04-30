Seçil Erzan'la aynı davada sanık olan Eligül'den Erzan'a 3 bin dolarlık tazminat davası - Son Dakika
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Seçil Erzan'la aynı davada sanık olan Eligül'den Erzan'a 3 bin dolarlık tazminat davası

Banka müdürü Seçil Erzan ile aynı davada sanık olan Hüseyin Eligül, Erzan'a 3 bin dolarlık tazminat davası açtı. Eligül, Erzan ve bankanın kendisini zarara uğrattığını iddia etti ve zararının karşılanması için 3 bin dolar talep etti.

30.04.2024 00:32
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Seçil Erzan'la aynı davada sanık olan Eligül'den Erzan'a 3 bin dolarlık tazminat davası

İSTANBUL - Yüksek kar getirili "Fatih Terim" fonu vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan ile aynı davada sanık olan Hüseyin Eligül, Erzan'a 3 bin dolarlık tazminat davası açtı.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davası sürüyor.

"Sorumluluktan kurtulmak adına Seçil Erzan'a baskı yapan Denizbank, bu zararın doğumuna bizzat yol açmıştır"

Dava sürerken yeni bir gelişme meydana geldi. Davanın 7 sanığından biri olan ve tutuksuz yargılanan Hüseyin Eligül, Erzan ile bankanın kendisini zarara uğrattığını öne sürerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Erzan'ın suç teşkil eden işlem ve eylemleri nedeniyle Eligül'ün mağdur olduğu ve zarara uğratıldığı belirtilerek, "Davalı banka ise ticari mümessilinin tüm işlem ve eylemlerine seyirci kalarak tüm kaynaklarını kullanmasına rağmen kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmekten imtina etmiştir. Sorumluluktan kurtulmak adına Seçil Erzan'a baskı yapan banka, bu zararın doğumuna bizzat yol açmıştır. Bankanın ticari mümessillerinin ve çalışanların işlem ve eylemleri karşısında hareketsizliği ve basiretsizliği, oluşan hukuka aykırı işlem ve eylemlerdeki sorumluluğu bertaraf etmesine neden olmuştur. Bu nedenle, zararımızın karşılanması için şimdilik 3 bin dolarının Seçil Erzan ile bankadan tahsilini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Bana babasının emaneti o, şimdi bizi zor duruma düşürdü"

Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında savunma yapan sanık Eligül, "Ben yıllarca paramın özel bankacılıkta çalışmasını bekledim, mağdurum. Seçil Erzan bir verdi, beş aldı. Ben Seçil'in ona verdiğim paraları biriktirdiğini sanıyordum. Biz Seçil ile abi kardeş gibiyiz. Bana babasının emaneti o. şimdi bizi zor duruma düşürdü. Yaptığı yanlışlar çok. Milyon dolarları almış, bu duruma sokmuş bizi" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: İHA

Fatih Terim, Seçil Erzan, Banka, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seçil Erzan'la aynı davada sanık olan Eligül'den Erzan'a 3 bin dolarlık tazminat davası - Son Dakika

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