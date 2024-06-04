Serdivan'da dur ihtiranı uymayan şahıs jandarma tarafından yakalandı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dur ihtiranı uymayan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan incelemelerde 17 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında 'Dur' ihtarına uymayan şahıs, kamyonetle kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerinin kovalamaca neticesinde yakaladığı F.A. isimli şahsın 17 ayrı suç kaydı ve kesinleşmiş 30 yıl 7 ay 28 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı. işlemleri sonrasında şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA