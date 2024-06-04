Serdivan'da dur ihtiranı uymayan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Serdivan'da dur ihtiranı uymayan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dur ihtarı uymayan bir şahıs yakalandı. Şahsın yapılan incelemeler sonucunda 17 ayrı suç kaydı olduğu ve kesinleşmiş 30 yıl 7 ay 28 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.06.2024 15:36
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dur ihtiranı uymayan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Yapılan incelemelerde 17 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında 'Dur' ihtarına uymayan şahıs, kamyonetle kaçmaya başladı. Jandarma ekiplerinin kovalamaca neticesinde yakaladığı F.A. isimli şahsın 17 ayrı suç kaydı ve kesinleşmiş 30 yıl 7 ay 28 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı. işlemleri sonrasında şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serdivan'da dur ihtiranı uymayan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serdivan'da dur ihtiranı uymayan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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