Serdivan\'da Kaybolan Kadın Ölü Bulundu

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü olarak bulundu.

Kemalpaşa Mahallesi 202. Sokak'ta bulunan ikmattinde yalnız yaşayan Sibel Efe'den (47) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin içine giren ekipler, Efe'yi ölü halde buldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Efe'nin cansız bedeni otopsi merkezine sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, evinde ölü olarak bulunan 3 çocuk annesi Sibel Efe'nin Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nden hizmetli kadrosundayken bir yıl önce emekli olduğu ve eşiyle ayrı olduğu öğrenildi. - SAKARYA