Seydikemer Devlet Hastanesi\'nin istinat duvarı yıkıldı

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Seydikemer Devlet Hastanesi'nin yol kısmına bakan istinat duvarının bir kısmı toprak kayması nedeniyle yıkıldı.
Seydikemer ilçesine yaptırılan 150 yatak kapasiteli Seydikemer Devlet Hastanesi 26 Nisan 2023 tarihi itibariye hasta kabulüne başlamıştı. Son yağışların ardından hastanenin yol kısmına bakan istinat duvarının bir kısmı toprak kayması nedeniyle yıkıldı. Yola karşı uyarı şeridi çekildi. Duvarın kısa sürede tekrar yapılması planlanıyor. - MUĞLA
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