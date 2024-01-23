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Seyir halindeki Tofaş alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Seyir halindeki Tofaş alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde seyir halinde olan Tofaş marka otomobil motor kısmında çıkan yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

23.01.2024 - 19:44,
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Seyir halindeki Tofaş alevlere teslim oldu

Yangın tüpünü kapan olay yerine koştu

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde seyir halinde olan Tofaş marka otomobil alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşlar araçlarında bulunan yangın tüpleri ile alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangın, Erenler ilçesi Şehit İlhan Aras Caddesi üzerinde meydana geldi. Erenler Belediyesi istikametine seyir halinde olan 20 AAS 321 plakalı Tofaş marka otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Seyir halindeki Tofaş alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeki Tofaş alevlere teslim oldu - Son Dakika


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