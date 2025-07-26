Sıcak Hava Uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları sıcaklık konusunda uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11: 00 ile 16: 00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi. - ELAZIĞ