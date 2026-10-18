Siirt Baykan\'da traktörden düşen 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Şahin Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Baykan ilçesinde meydana geldi. Traktörün üstündeyken dengesini kaybederek düşen Korkmaz, aracın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Baykan Aile Sağlığı Merkezinde görev yaptığı öğrenilen Korkmaz, kazanın ardından sağlık ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Korkmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şahin Korkmaz'ın ölümü, ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.