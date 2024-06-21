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Siirt'te anız yangını

SİİRT - Siirt Havaalanı Tuzkuyusu köyü mevkiinde çıkan anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgilere göre, Siirt Havaalanı Tuzkuyusu köyü mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen anız yangını, rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yangın, Afetevleri ve Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan evlerin balkonundan da görüldü. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.