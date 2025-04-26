Siirt\'te Araç Yangını

Siirt'in Yağmurtepe köyü mevkiinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

Olay, Siirt- Kurtalan Karayolu Yağmurtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Cabir Polat'ın kullandığı otomobil, hareket halindeyken aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. - SİİRT