Siirt\'te Elektrik Akımından Ölüm

Siirt'te elektrik akımına kapılan yaşlı çift hayatını kaybetti

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beykent köyünde Hüseyin Kilvan ve eşi Behiye Kilvan (65), evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çiftin Kilvan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.