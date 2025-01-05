Siirt'te Hırsızlık: İki Telefon Çalındı - Son Dakika
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Siirt'te Hırsızlık: İki Telefon Çalındı

Siirt\'te Hırsızlık: İki Telefon Çalındı

Siirt'te bir iş yerine giren hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle cep telefonları çaldı.

05.01.2025 15:37
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Siirt'te bir iş yerine giren hırsızlar, 2 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Siirt'te bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıslar, gece saatlerinde bir iş yerine girerek 2 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlar, iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdikten sonra hızlıca etrafı kontrol etti ve cep telefonlarını çalarak olay yerinden kaçtı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Hırsızlık: İki Telefon Çalındı - Son Dakika

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