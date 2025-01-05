Siirt\'te Hırsızlık: İki Telefon Çalındı

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Siirt'te bir iş yerine giren hırsızlar, 2 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Siirt'te bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıslar, gece saatlerinde bir iş yerine girerek 2 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlar, iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdikten sonra hızlıca etrafı kontrol etti ve cep telefonlarını çalarak olay yerinden kaçtı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - SİİRT