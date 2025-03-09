Siirt'te kaçak yolla avlanan 6 kişiye toplam 53 bin 619 lira ceza verildi.
Kırsal alanlarda Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından avcılık belgesi olmadan avlanan 6 kişiye toplamda 53 bin 619 lira ceza uygulandı. Kontroller esnasında ele geçirilen kınalı keklikler ise tedavi altına alındı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Kaçak Avcılara Ceza - Son Dakika
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