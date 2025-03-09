Siirt\'te Kaçak Avcılara Ceza

Siirt'te kaçak yolla avlanan 6 kişiye toplam 53 bin 619 lira ceza verildi.

Kırsal alanlarda Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından avcılık belgesi olmadan avlanan 6 kişiye toplamda 53 bin 619 lira ceza uygulandı. Kontroller esnasında ele geçirilen kınalı keklikler ise tedavi altına alındı. - SİİRT