Siirt\'te Kar Mahsur Kaldı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde karda mahsur kalan düğün konvoyundakiler ve Baykan ilçesinde mahsur kalan hastalar kurtarıldı.

Kurtalan ve köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, günün ilk saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra gelen ihbarları da değerlendirdi. Dün gece saatlerinde Kurtalan'a bağlı Yenice köyünde mahsur kalan bir düğün konvoyundakiler ve Baykan ilçesi Oymalıklı mezrasında aniden rahatsızlanan bir anne ile oğlu ekipler tarafından alınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Bölgede karla mücadele ekiplerinin çalışması devam ediyor. - SİİRT