 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt'te karda mahsur kalan DEDAŞ ekipleri kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te karda mahsur kalan DEDAŞ ekipleri kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde yaşanan bir arızayı gidermek için gittikleri yerde karda mahsur kalan Dicle Elektrik ekibine ait araç, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Siirt\'te karda mahsur kalan DEDAŞ ekipleri kurtarıldı
29.01.2024 - 23:44,
Abone Ol

Siirt'te karda mahsur kalan DEDAŞ ekipleri kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde yaşanan bir arızayı gidermek için gittikleri yerde karda mahsur kalan Dicle Elektrik ekibine ait araç, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtardı.

Dicle Elektrik arıza onarım ve bakım ekibi, etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsalda yaşanan arızayı gidermek üzere Pervari ilçe merkezinden yola çıktı. Ekibin aracı, Geçittepe grup köy yolunda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, karda mahsur kalan elektrik şirketine ait aracı kaldığı yerden kurtardı. Güvenli yere kadar getirildikten sonra yollarına devam eden ekipteki görevliler, İl Özel İdare görevlilerine teşekkür etti.

Kar nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Pervari, Dicle, Siirt, Kurtarma, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te karda mahsur kalan DEDAŞ ekipleri kurtarıldı - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 01:01:48. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te karda mahsur kalan DEDAŞ ekipleri kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement