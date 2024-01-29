Siirt'te karda mahsur kalan DEDAŞ ekipleri kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde yaşanan bir arızayı gidermek için gittikleri yerde karda mahsur kalan Dicle Elektrik ekibine ait araç, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtardı.

Dicle Elektrik arıza onarım ve bakım ekibi, etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsalda yaşanan arızayı gidermek üzere Pervari ilçe merkezinden yola çıktı. Ekibin aracı, Geçittepe grup köy yolunda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, karda mahsur kalan elektrik şirketine ait aracı kaldığı yerden kurtardı. Güvenli yere kadar getirildikten sonra yollarına devam eden ekipteki görevliler, İl Özel İdare görevlilerine teşekkür etti.

Kar nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.