Siirt'te minibüsle çarpışan pikap devrildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, Afetevler Mahallesi 99 Evler Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 72 ABJ 566 plakalı minibüs ile 72 AAD 880 plakalı pikap çarpıştı. Pikap çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT