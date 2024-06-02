Siirt\'te Mobilya İçerisine Gizlenmiş 3 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan araçta mobilya içerisine gizlenmiş 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün sabah 06.20 sıralarında merkez Eruh yolu üzerinde şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada; 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli sürecin devam etmekte olduğu ifade edildi. - SİİRT
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