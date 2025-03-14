Siirt\'te Otomobil Refüje Çarptı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil refüje çarptı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt- Kurtalan kara yolunda 35 DİK 231 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. - SİİRT
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