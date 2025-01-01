Siirt'te Seyir Halindeki Araç Yandı

Siirt'te seyir halindeyken alev alan araç küle döndü
SİİRT - Siirt'te seyir halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Barış Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Aracı yolun kenarında durduran sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken araç, kullanılmaz hale geldi.
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