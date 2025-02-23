Siirt\'te Utü Yangına Neden Oldu

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Siirt'te bir evde açık unutulan ütü yangın çıkmasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi'nde Resul U.'ya ait evde, prizde bırakılan ütü nedeniyle masa tutuştu. Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yönlendirilen itfaiye ekipleri, ev halkının da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü. Maddi hasarla atlatılan olayda can kaybı yaşanmadı. - SİİRT