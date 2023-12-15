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Siirt'te yapılan aramada 115 bin adet boş makaron ve 60 bin adet sigara filtresi ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te yapılan aramada 115 bin adet boş makaron ve 60 bin adet sigara filtresi ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 115 bin adet boş makaron ve 60 bin adet sigara filtresi bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt\'te yapılan aramada 115 bin adet boş makaron ve 60 bin adet sigara filtresi ele geçirildi
15.12.2023 - 13:00,
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 115 bin adet boş makron ve 60 bin adet sigara filtresi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kent merkezi Şeyh El Hazin Caddesi üzerinde park halinde olan bir araçta yaptığı aramada 115 bin adet boş makaron, 60 bin adet sigara filtresi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında gerekli tahkikatın yapıldığı belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te yapılan aramada 115 bin adet boş makaron ve 60 bin adet sigara filtresi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te yapılan aramada 115 bin adet boş makaron ve 60 bin adet sigara filtresi ele geçirildi - Son Dakika
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