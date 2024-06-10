Siirt'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 100 Dönüm Buğday Kül Oldu

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu dört köyde yaklaşık 100 dönüm hasadı yapılmayan buğday kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kayalısu, Tulumtaş, Tatlıköy ve Aydemir köylerine yıldırım düştü. Yıldırımların düşmesi sonucu yaklaşık 100 dönüm hasadı yapılmamış buğday, çıkan yangın sonucu kül oldu. Yangın, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. - SİİRT