Siirt'te Yıldırım Yangını: Buğdaylar Kül Oldu

Siirt'te tarlaya yıldırım düşmesi sonucu biçilmemiş buğdaylar küle döndü.

Siirt Havalimanı mevkiinde bir tarlaya yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında ekili alanlar alev aldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. - SİİRT