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Sıla Bebeğin Davası Başlıyor

Sıla Bebeğin Davası Başlıyor

Malkara'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla'nın davası yarın başlayacak.

25.12.2024 16:14
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi tarafından komşusuna bırakıldıktan sonra cinsel istismar ve şiddet mağduru olan 2 yaşındaki Sıla bebeğin davası yarın başlıyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde komşu çocukları tarafından şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebeğin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüpheliler anne Bakiye Yeniçeri, komşu Kani A., komşu çocukları K.A. ile G.K. ve Sanlı Ö.'nün ihmalleri ve eylemleri dolayısıyla Sıla bebeğin ölümüne neden oldukları öne sürülüyor.

Anneye 67 yıl, çocuklara 66 ve 48 yıl hapis cezası isteniyor

Hazırlanan iddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Bakiye'nin sevgilisi Sanlı Ö. ise, "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmak isteniyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl hapis cezası isteniyor. Mahkemenin yarın başlaması ile birlikte, davanın tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmanın yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağından CMK 185'inci maddesi gereğince duruşmalar kapalı yapılacak.

Bildiği halde suç delilerini gizlemişti

Anne Bakiye Yeniçeri'nin, çocuğunun bakım ve korunmasından sorumlu olduğu halde, Sıla'yı şiddet ve cinsel istismara uğrayabileceği bir ortamda bırakması, suç delillerini gizleyerek kanlı bezi çöpe atması ve bildirimde bulunmaması iddiaları öne sürülüyor. İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin olayda ihmali nedeniyle kasten adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Komşu Kani A.'nın Sıla bebeğe yönelik cinsel istismar suçlarına karışması ve çocuğu cebir kullanarak hürriyetinden yoksun bırakması, Adli Tıp raporları ve DNA incelemeleriyle destekleniyor. Kani A.'nın oğlu K.A. ve komşu çocuğu G.K.'nin de istismar ve şiddet olaylarına dahil olduğu, ancak bu durumun ayrı bir soruşturma konusu olduğu belirtildi.

Sanlı Ö. ise, Sıla bebeğin cinsel istismar ve şiddete uğradığını bildiği halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyor. Sanlı'nın, olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmaması nedeniyle sorumluluğunun arttığı vurgulanıyor.

Adli Tıp raporunda, Sıla Yeniçeri'nin ölümünün başına aldığı darbe sonucu gelişen beyin kanaması nedeniyle olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulgularının bulunduğu ifade ediliyor.

Malkara ilçesinde, Sıla bebeğin şiddet ve cinsel istismar sonucu 30 günlük bir yaşam mücadelesinin ardından 7 Ekim 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Malkara, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sıla Bebeğin Davası Başlıyor - Son Dakika

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