Sıla\'nın Ölümüne Yetersiz Cezalara Tepki!

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Karara tepki gösteren Sıla'nın teyzesi Aslı Güler, hak edenlerin gerekli cezayı almadığını belirterek adalet çağrısında bulundu.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında anne Bakiye Y., ihmal suçundan 24 yıl, suç delillerini yok etme suçundan 3 yıl, suçu bildirmeme suçundan 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan SSÇ G.K. çocuğun nitelikli istismarı suçundan 7 yıl, SÇÇ K.A. ise çocuğun nitelikli istismarı suçundan 7 yıl ve kasten öldürme suçundan 13 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kanı A. ve Sanlı Ö. ise beraat etti.

Mahkeme kararına tepki gösteren Sıla'nın teyzesi Aslı Güler, verilen cezaların yetersiz olduğunu belirterek, "Karar tatmin etmedi. Açıkçası verilen cezanın hiçbiri beni tatmin etmedi. Ama Egemen bey olsun, sayın başkanımız olsun, bu olayı devam ettirecekler. Ben onlarla beraber bu süreçte hep yanlarında olacağım ve elimden gelen her şeyi yapacağım ve tekrardan hepsinin hakkında şikayetçi olacağım. Bu olayda benim gözümde en büyük suçlu Sanlı. Sanlı alıp, fuhuşa sürükleyerek, uyuşturucu kullandırarak kendisi Bakiye'yi kullanmıştır. Kani ile tanıştıran da Sanlı. Yani tamam çocuklar cezalarını aldı, Bakiye cezasını aldı ama hak eden hak ettiği cezayı almadı. Onlar elini kolunu sallayarak gezecekler. Çocuklar 7 yıl sonra tekrar çıkacaklar, tekrar bir Sıla'nın canı yanacak, tekrar bir aile paramparça olacak. Bu olaydan dolayı benim kız kardeşim intihar etti, psikolojisi bozuldu. Biz paramparça olduk. Şu an Sıla'nın da, benim kız kardeşimin de mezarda kemikler sızlıyor çünkü hak eden hak ettiği cezayı almadı. Anne 24 yılla yargılanıyor, yargılansın. Diğerleri nerede? Diğerleri niye bu cezayı almadı? Hak etti mi? Vicdanlar rahat mı herkesin? Bu akşam herkes başını yastığa rahat koyacak mı? Ben bunu soruyorum sadece. Beraat etmek ne demek? Ama bu süreç bitmedi. Çocuklar zamanında korunsaydı, belki bu olaylar hiç olmayacaktı. Şu Açelya da bizden kopartıldı, Asya da bizden kopartıldı. En başta bunlar neden olmadı da bu olaylar buraya geldi. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım. Tekrar Kani'den ve Sanlı'dan şikayetçi olacağım. Gereken neyse hepsini yapacağım" dedi. - TEKİRDAĞ