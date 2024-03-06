Silahlı eylemleri ile 3 kez şehri birbirine katan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Silahlı eylemleri ile 3 kez şehri birbirine katan şahıs tutuklandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın çatısına çıkarak rastgele ateş açan ve kız arkadaşını rehin alan şahıs, yaklaşık 4 saat süren ikna çabaları sonucunda gözaltına alındı. Eski polis memuru olan şahıs, daha önce de sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açmış ve sevgilisini rehin almıştı. 3'üncü kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.03.2024 15:44  Güncelleme: 15:46
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Silahlı eylemleri ile 3 kez şehri birbirine katan şahıs tutuklandı

Pompalı tüfekle şehrin ortasında dehşet saçıp, kız arkadaşını rehin almıştı: Son olarak binanın çatısına çıkarak rastgele etrafa ateş açtı 3'üncü kez cezaevine gönderildi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün bir binanın çatısına çıkıp rastgele ateş ederek ekiplere zorluk çıkaran ve yaklaşık 4 saat süren ikna çabaları neticesinde gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2022 yılında da sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan ve geçtiğimiz sene de farklı bir olayda sevgilisini rehin alan eski polis 3'üncü kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yağcılar Caddesi üzerinde bulunan yapımı devam eden binanın çatısında meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen T.T. isimli eski polis memuru, çatıya çıkarak elindeki silahla rastgele havaya ateş açıp tehditler savurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hem bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı hem de şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmaları çerçevesinde şahıs teslim olarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.T., çıkarıldığı adli makamlarca 'Silahla Tehdit Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha öncesinde de silahla şehri birbirine katmıştı: 3'üncü kez tutuklandı

Öte yandan, çatıda elindeki silahla dehşet saçan T.T., 12 Ekim 2022 tarihinde Adapazarı Ulu Sokak'ta pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açıp, 2 Temmuz 2023 tarihinde ise Adapazarı ilçesinde kız arkadaşını rehin alarak, ekiplere zorluk çıkarmıştı. Şahıs 3'üncü kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silahlı eylemleri ile 3 kez şehri birbirine katan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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