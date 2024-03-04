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Silivri'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ceza yağdı

İSTANBUL - Silivri'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye toplamda 34 bin 880 lira cezai işlem uygulanırken ehliyetine de 60 gün süre el konuldu.

Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde 2 Şubat tarihinde düğün konvoyunda sürücüler yolu kapatmış bir sürücü ise drift yapmıştı. Polis ekipleri görüntülere ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, sürücünün M.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs aracıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik, "drift yapmak", "tescilli araca öngörülen sayıda plaka takmamak" suçlarından toplamda 34 bin 880 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca konu ile ilgili yakalanan M.A. isimli şahıs hakkında "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geri alındığı öğrenildi.