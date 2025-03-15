Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti - Son Dakika
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Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti

Sırbistan\'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti

Sırbistan'da Novi Sad'daki tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından düzenlenen protesto, ülke tarihinin en kalabalık gösterisi oldu. Protestoya resmi rakamlara göre 107 bin kişi katıldı. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Vucic aleyhinde sloganlar atarak, hayatını kaybedenler için saygı duruşu gerçekleştirdi.

15.03.2025 23:02
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Sırbistan'da binlerce kişi geçtiğimiz yıl kasım ayında Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle başkent Belgrad'da "ülke tarihinin en kalabalık protestosunu" gerçekleştirdi.

Sırbistan'da kasım ayında Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda yaşanan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği trajedi sonrasında başlayan protesto gösterileri, bugün ülke tarihinin en kalabalık gösterilerinden biriyle devam etti.

107 BİN KİŞİ KATILDI

Ülkenin dört bir yanından öğrencilerin de destek verdiği gösteriye katılım yüzbinlerle ölçülürken, Sırbistan İçişleri Bakanlığı protestocuların sayısının ulaştığı en yüksek seviyenin 107 bin olduğunu duyurdu.

"15 kişi için ayın 15'inde" başlıklı protesto çerçevesinde şehir merkezindeki Slavija meydanı ve çevredeki sokaklara yayılan göstericiler, Cumhurbaşkanı Vucic aleyhinde sloganlar attı. Toplumun farklı kesimlerinden destek bulan gösteride binlerce kişi, yerel saatle 19.00'da Novi Sad şehrindeki trajedide hayatını kaybeden 15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.

İKTİDARDAN 'RENKLİ BİR DARBE GİRİŞİMİ' AÇIKLAMASI

Bugünkü gösteri öncesinde iktidar partili siyasetçiler, "protestocuların yurt dışından finanse edildiğini ve ortada renkli bir darbe girişiminin söz konusu olduğunu" savundu. Cumhurbaşkanı Vucic ise, bugünkü gösterilerde büyük çaplı şiddet olayları yaşanabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Sırbistan'da 1 Kasım 2024'te ülkenin kuzeyindeki Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun ana girişindeki beton sundurmanın çökmesi ile toplam 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde hükümet karşıtı protesto eylemleri başlamıştı. Öğrenci gruplarının liderliğinde devam eden ve vatandaşların da destek verdiği gösteriler, birçok üniversitede eğitimin durmasına ve Başbakan Milos Vucevic dahil bir dizi istifaya neden olmuştu. - BELGRAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti - Son Dakika

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