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Şırnak'ta Güvenlik Toplantısı

Şırnak\'ta Güvenlik Toplantısı

Vali Ekici, Şırnak'ta asayiş ve huzur toplantısında ocak ayında güvenlik başarılarını açıkladı.

03.02.2025 17:30
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Şırnak'ta, Ocak ayı asayiş, huzur ve güvenlik toplantısı Vali Birol Ekici başkanlığında yapıldı. Ekici, "Vatandaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Ocak ayında, etraflarındaki olumsuz olan olaylar hakkında bizi bilgilendirdiler. Bunlar; terör, asayiş, emniyet veyahut toplumun huzurunu ve güvenini sarsan basit olaylar olsun. Bunlarla ilgili olarak şüphelendikleri konularda vatandaşımız bizi 42 bin 811 kez arayıp bilgilendirdi" dedi.

Valilikte yapılan toplantıda konuşan Vali Birol Ekici, Şırnak'ın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu, huzur ve güveni her geçen gün daha da artmakta olduğunu söyledi. Ocak ayı içerisinde özellikle uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerinin yakalanması konusunda çok büyük başarılar elde edildiği bilgisini paylaşan Ekici, yine bölgenin terörden temizlenmesi ile ilgili önemli başarılara tüm güvenlik güçleri ve vatandaşlarla birlikte çok önemli başarılar elde etmiş bulunmakta olduklarını söyledi.

2025 yılı Ocak ayında geçen yıla göre olayların önlenmesi ve suçluların yakalanması konusunda daha büyük başarı elde edildiği kıyaslamasında bulunan Vali Ekici, ocak ayında 249 asayiş olayı meydana geldiğini, bunlardan yüzde 98,5'i aydınlatıldığını, 128 suçlu yakalanarak cezaevine gönderildiği ve bunlardan bir tanesinin 12 yıl hapis cezasının olduğunu hasetsen belirtmek istediğini kaydetti. Ekici, 23 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiş ve bu silahlar ile ilgili olarak 32 kişiye işlem yapıldığını dile getirdi.

Uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerinin yakalanması, uyuşturucunun kökünün kurutulması ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde hem Jandarma, hem de emniyetin çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Ekici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplamda 446.5 kilogram metamfetamin, 51 gram esrar ve 25 gram bonzai ele geçirilmiş. Bunlar ile ilgili 15 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Trafik güvenliği kapsamında 79 bin 330 araç ve sürücü denetlenmiştir. Kamerasız okulumuz bulunmamaktadır. Tüm okullarımızın kameraları çalışmaktadır. Okullarımız güvenlidir, öğrencilerimizin taşındığı araçlar ve okullar sürekli denetlenmektedir. Her bir okulumuz ile ilgili bir güvenlik görevlisi irtibatlı halde çalışmaktadır ve çalışmaya devam etmektedir."

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında ocak ayı çalışmalarının başarılı olduğunu aktaran Ekici, "26 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır. Bu başarıları, bu çalışmaları halkımızla birlikte yapıyoruz. Vatandaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Bunlar; terör, asayiş, emniyet konuları veyahut toplumun huzurunu ve güvenini sarsan basit olaylar olsun. Bunlarla ilgili olarak şüphelendikleri konularda 42 bin 811 kez arayıp bizi bilgilendirdiler. Kahraman güvenlik görevlilerimize başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Toplantıya; İl Jandarma Komutanı Tümgenerel Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdür Serdar Büyükleblebici, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Birol Ekici, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Yaşam, Terör, Son Dakika

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