Şırnak’ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şırnak’ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Geniş Video İzle

Şırnak’ta mart ayı asayiş toplantısında Vali Ekici, şehrin huzur ve güvenliğini vurguladı.

08.04.2025 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta mart ayı asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

ŞIRNAK - Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında mart ayı asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Vali Ekici, Şırnak'ın güvenlik, huzur ve ekonomik kalkınma ile bölgenin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, aylık asayiş ve güvenlik toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Valilik toplantı salonunda düzenlenen açıklamada mart ayı verilerini paylaşan Vali Ekici, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, Şırnak'ta ölümlü hiçbir kazanın olmadığını söyledi. Vali Ekici, "Şırnak, bölgesinde en huzurlu ve güvenli bir şehirdir. Projeleriyle, yatırımlarıyla, ekonomik gücüyle bölgemizin adeta parlayan bir yıldızıdır. Huzur ve güvenli bir bayram geçirdik. Bayramda kimsenin burnu kanamadı hatta hiçbir ölümlü kazamız yok. Oluşan kazaların tamamına müdahale ettik. 153 bin kişiye kontrol noktalarımızda güvenli sürüşle ilgili kendilerini uyardık ve vatandaşlarımıza, hemşerilerimize bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bize bayram sevinci yaşattılar. Çünkü onların tırnaklarına, saçlarının teline bir zarar geldiği zaman en çok biz üzülüyoruz. Bu anlamda huzur ve güvenli bir bayram geçirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz" dedi.

Aranan 110 suçlu tutuklandı

Çeşitli suç kaydı bulunan şahısların yakalanması için jandarma ve emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan arama kayıtları bulunan 110 şüphelinin yakalandığını belirten Vali Ekici, "Mart ayı emniyet ve asayiş açısından Şırnak'ta daha da böyle geliştiğimiz, daha da böyle güçlü hale geldiğimiz, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir haline gelmek için var gücümüzle çalıştığımız bir ay olmuştur. Bunun için Jandarma ve Emniyet güçlerimize, güvenlik güçlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine çok teşekkür ediyorum. Mart ayı içerisinde 110 tane suçlu şehrimizde yakalanarak cezaevine gönderilmiştir. Artık suçluları, aranan kişileri yakalıyoruz ve bir ifadesi varsa, adli bir olayı varsa bunları derhal adli makamlara götürüp, takip ediyoruz ve konuları sonuçlandırıyoruz. Bir defa suçluların aramızda kalmasına asla izin vermiyoruz. Bu anlamda 110 kişiyi Mart ayında yakalayarak ceza ve tutuk evlerine teslim ettik" diye konuştu.

"Şırnak'ın artık uyuşturucu geçiş noktası olmasına izin vermeyeceğiz"

Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan başarılı operasyonlar ile Şırnak'ın artık geçiş güzergahı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini aktaran Vali Ekici, "Ramazan Bayramı boyunca kontrol noktalarımızda çalışmaya devam ettik ve uyuşturucu açısından başarılı bir ay. 90 kilogram skunk ve metamfetamin olmak üzere uyuşturucu yakaladık. Bu bölgenin, özellikle uyuşturucu açısından geçiş bölgesi olmasını bir defa son vereceğiz. Şehrimizde asla uyuşturucu geçirmelerine, kaçırmalarına izin vermeyeceğiz. Bu konuda ki çalışmalarımızda devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Huzuru vatandaşlarımız ile sağlıyoruz"

Şırnaklı vatandaşların hukuka ve asayişe aykırı olarak gördükleri her türlü olayı 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak bildirdiğini anlatan Vali Ekici, "Huzur ve güvenliği vatandaşlarımız ile birlikte sağlıyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi 40 bin 178 kez aranmış. Herkes hukuka ve asayişe aykırı olarak gördüğü konuları bize bilgi veriyor, bizde bunun üzerine müdahale ediyoruz. Suçlular ve suçla hep birlikte mücadele ediyoruz. Bizi arayan 40 bin 178 hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Nevruz kutlamaları Türkiye gündeminde

Cizre'de bir polis memurunun engelli bir vatandaştan satın aldığı pamuk şeker ile Şırnak'ta kutlanan Nevruz Bayramının Türkiye gündemine oturduğunu belirten Vali Ekici, "Şırnak bölgesinin ekonomik açıdan kalkınmış gelişmiş, huzuru ve güveni ile etrafına örnek olan bir şehir olduğunu hep birlikte görüyoruz. Mart ayında nevruz kutlamalarında yine hiçbir olay olmadan, hatta tüm Türkiye'de pamuk şekeri dağıtma ile gündem olarak sonuçlandırdığımız bir ay olmuştur" diye konuştu.

Şırnak işsizlik oranında Türkiye'nin aşağısında

Türkiye'nin yüzde 8,7 olarak belirlendiğini, Şırnak'ın ise yüzde 7,9 olarak Türkiye işsizlik oranında en düşük veri ile Türkiye ortalamasının altında kaldığını ifade eden Vali Ekici, "Sevindirici bir haber ile açıklamama son vermek istiyorum. Özellikle her ay söylediğim, 2023 yılında Şırnak kalkınma şampiyonu olmuştu. Yüzde 44 büyüme ile 81 il içerisinde en hızlı büyüyen il olmuştu ve 5 bin 200 dolardan 7 bin 500 dolara milli gelirini yükselten bir il olmuştu. Yine aynı sevindirici göstergeler, TRC-3 bölgesinde Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Hakkari bölgesinde bugün 2024 yılını kapattık. Mili hasıla verileri de gelecek. İşsizlikte rekor kıran bir iliz. Türkiye'nin 2024 yılı işsizlik oranı 8,7'dir. Şırnak bugün Türkiye'den daha az işsizliğin olduğu 7,9 işsizliğin olduğu, iş, AŞ ve ekmeğin olduğu, dağlarında 80 bin varil petrolün üretildiği ve yıllık 2 milyar dolara karşılık gelen petrol üretildiği bir şehirdir. Kalkınma destanı yazılmaya devam etmektedir. Bölgemize geçtiğimiz ay 4 tane bakanımız geldi. Bu şehrin kalkınması için. Mart ayı içerisinde 4 bakanımız şehrin konularını yerinde inceleyip, sonuçlandırma şehre değer katmak üzere şehrimizi ziyaret etmiştir. Kendilerine müteşekkirim. Bunlardan Enerji Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, Tarım Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız şehrimizi ziyaret ettiler Mart ayı içerisinde. Bunların her birisi bir müjdeyle geldiler. Bu müjdelerin sonucunda ki yatırımlar ile birlikte ekonomik kalkınmamızı daha da hızlandıracağız. Ürettiğimiz petrolü arttıracağız. Tarım Bakanlığımız Sera OSB organize tarım bölgesinin ihalesi şuanda ilanda. İhalesi yapıldıktan sonra seraların yapıldığı, fıstığın üretildiği, petrolün üretildiği daha müreffeh etrafına değer katan bir şehir olma yolunda hızla ilerliyoruz. Tabi ki bütün bu ekonomik gelişmeler, toplumsal gelişmelerin temeli huzur ve güvendir. Bunun tamamıyla farkındayız. Bu anlamda şehrimizde huzuru ve güveni sağlamak içinde var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Önümüzde ki dönemde bir hususu daha söylemek istiyorum. Bu ay Silopi ve Cizre arasına bir geçici hayvan barınağı kurduk. Sokaklarda İçişleri Bakanlığımızın talimatı gereğince tüm sokaklarda sahipsiz, hasta, etrafına zarar veren, tehlikeli hayvan bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Birol Ekici, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Asayiş, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şırnak’ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

16:47 Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
16:16 Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın
16:09 Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı
15:14 Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
22:53 Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor Ole Gunnar Solskjaer: Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor
22:43 Salih Uçan’dan maç sonrası olay yaratacak itiraf Salih Uçan'dan maç sonrası olay yaratacak itiraf
22:30 Kaleci Burak maça damga vurdu Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı Kaleci Burak maça damga vurdu! Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı
22:27 Husiler, Kızıldeniz’de ABD’ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 savaş gemisini hedef aldı
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
21:57 Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
21:54 İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
21:42 Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
21:22 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
21:11 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 17:01:35. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak’ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement