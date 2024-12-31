Şırnak'ta Kaçakçılığa Geçit Yok: 17 Gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kaçakçılığa Geçit Yok: 17 Gözaltı

Şırnak\'ta Kaçakçılığa Geçit Yok: 17 Gözaltı

Şırnak'taki operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı, 1.1 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

31.12.2024 13:00
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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda ürün ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kent merkezi ve ilçesinde 23-29 Aralık tarihlerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı. Ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 12 adet cep telefonu, 4 bin 65 adet bandrolsüz sigara, 435 adet inşaat malzemesi, 35 adet anahtar takımı, 80 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme, 152 battaniye, 3 pasaport, 15 elektronik eşya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 100 lira olduğu belirlenirken, gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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