Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonları: 41 Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık, narkotik ve asayiş operasyonlarında 41 şüpheliye işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 10,07 gram metamfetamin, 3,92 gram esrar, 1 adet bong, 2 bin 560 paket kaçak sigara, 200 litre kaçak alkol, 40 şişe kaçak alkol, 15 adet cep telefonu, 145 adet kaçak elektronik sigara, 240 adet elektronik sigara tütünü, 20 bin 100 adet kaçak ilaç ve 170 adet emtia ele geçirildi.

Operasyonlarda, 9 şüpheli asayiş, 30 şüpheli kaçakçılık, 1 şüpheli terör ve 1 şüpheli ise sahte belge ile ülkeye illegal yollardan çıkış yapmaya teşebbüs suçundan olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalanarak yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK