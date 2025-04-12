Şırnak'ta Kamyonet Çayı Devirdi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kamyonet Çayı Devirdi: 2 Yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devrilen kamyonette iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.04.2025 17:35
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Şırnak'ta araç Habur Çayına devrildi: 2 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet Habur Çayına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BH 7008 plakalı kamyonet, Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Habur Çayına devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Kamyonet Çayı Devirdi: 2 Yaralı - Son Dakika

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