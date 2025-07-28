Şırnak\'ta Park Halindeki Araçta Yangın

Şırnak'ta park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç mahallede paniğe yol açtı.

Olay Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 27 ANM 340 plakalı araçtan yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ve Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen araç mahallede paniğe yol açtı. Adrese gelen ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kuru otlara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan araçta maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞIRNAK