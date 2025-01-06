Şırnak'ta Terör ve Kaçakçılık Operasyonları - Son Dakika
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Şırnak'ta Terör ve Kaçakçılık Operasyonları

Şırnak\'ta Terör ve Kaçakçılık Operasyonları

Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 35 şüpheli işlem gördü, 50 kg metamfetamin ele geçirildi.

06.01.2025 13:29
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Şırnak'ta terör, kaçakçılık, asayiş ve narkotik operasyonlarında emniyet ekipleri tarafından 35 şüpheliye işlem yapılırken terör operasyonlarında ise 1 şüpheli tutuklandı. Yapılan narkotik operasyonlarında 50 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Habur Sınır Kapısında 30 Aralık 2024- 6 Ocak 2025 tarihleri arasından yapılan operasyonlarda, 50 kilo 700 gram metamfetamin maddesi, 3,85 gram esrar maddesi, 2 bin 90 paket kaçak sigara, 410 adet elektronik sigara tütünü, 83 adet cep telefonu, 44.707 adet emtia, bin 130 adet elektronik sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 35 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan operasyonlarda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyet sorgulamasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şırnak'ta Terör ve Kaçakçılık Operasyonları - Son Dakika

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