Sisli Hava Karahisar Kalesi\'ni Gizledi

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Sisli havanın etkili olduğu Afyonkarahisar'da tarihi Karahisar Kalesi'nin sis nedeniyle gözlerden kaybolması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sisli hava Afyonkarahisar'da hayatı olumsuz etkiledi. Si nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis bazı ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Sis nedeniyle yaklaşık 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi gözlerden kayboldu. Bu durum özellikle sosyal medyada ilginç bir o kadar da komik yorumlara sebep oldu. - AFYONKARAHİSAR