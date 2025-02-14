Sobanın Patlaması: 3 Yaralı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir iş yerinde sobanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Taşköprü Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakmak için motor yağı kullanılan soba bilinmeyen bir nedenle patladı, içerisindeki yağ etrafa sıçradı. Patlama nedeniyle iş yerinde bulunan M.E. (46), S.K. (19) ve S.Y. (17) vücutlarında yanıklar oluşarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU