Şofben Gazından Zehirlenme: Baba ve Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şofben Gazından Zehirlenme: Baba ve Kız Hayatını Kaybetti

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Kırıkkale'de şofbene bağlı gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti, aile büyük üzüntü içinde.

11.03.2025 10:14
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Kırıkkale'de şofben faciası: Gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de şofbene bağlı tüp gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne ve oğlu, gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ersoy (28), saat 16.00 sıralarında babasının evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca mutfak penceresinden içeri giren Ersoy, kız kardeşi Seher Ersoy ve babası Fikri Ersoy'u hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, 31 yaşındaki Seher Ersoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Fikri Ersoy ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşlarına boğuldu

Yapılan incelemelerde, baba ve kızının şofbene bağlı tüpten sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. Savcının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Seher Ersoy'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Eve sonradan gelen anne, eşinin ve kızının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Kızının tabutla götürüldüğünü gören acılı anne, feryat etti. Ardından kızının terliğini koklayarak gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Kaza, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şofben Gazından Zehirlenme: Baba ve Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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