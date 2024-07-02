Son bir haftada 100 operasyonda 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı - Son Dakika
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Son bir haftada 100 operasyonda 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada gerçekleştirilen 'Kalkan-25' operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Operasyonlarda 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 42'si tutuklandı ve 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

02.07.2024 09:20
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Yurt genelinde, göçmen kaçakçılığına yönelik son bir haftada gerçekleştirilen 100 operasyonda yakalanan 149 organizatörden 42'si tutuklandı.

Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam 100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Son bir haftada 100 operasyonda 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son bir haftada 100 operasyonda 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı - Son Dakika
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