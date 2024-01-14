MİT\'ten Suriye\'de PKK\'ya bir darbe daha

Şehitlerimizin intikamı için düzenlenen operasyonu böyle duyurdular

Stadyumda yangın paniği

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde maç sırasında stadyum kenarında atılan yanıcı madde nedeniyle çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Emek Mahallesi'ndeki Safranbolu Stadyumunda meydana geldi. U-16 liginde Karabük İdmanyurdu ile Beşbinevlergücüspor arasında oynanan müsabaka sırasında iddiaya göre atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı. Saha görevlilerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.