Süit otelde arkadaşlarını bıçaklayıp darp ederek kameraya kayıt ettiler
SAMSUN - Samsun'da iki genç, süit otelde darp edip bıçakladıkları arkadaşlarını kanlar içinde bırakıp olay anını da cep telefonu kamerasına çektiler. Polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir süit otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç.ve E.T.Y.adlı gençler, süit otel odasında arkadaşları T.T.E.'yi darp edip omzundan bıçaklayarak kanlar içinde bıraktılar. Darp ettikleri anları görüntüsünü cep telefonu ile de kayıt ettiler. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.Ç. ve E.T.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kanlar içinde kalan şahsın darp edilme görüntüleri ise cep telefonlarında ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.
Son Dakika › 3.Sayfa › Süit otelde arkadaşlarını bıçaklayıp darp ederek kameraya kayıt ettiler - Son Dakika
Muğla'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde Menteşe ilçesi Kuşunlu camiinde şehitler için mevlüt okutuldu. Mevlüt programına Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, şube Müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.
İddialara göre, İzmir'de market işletmeciliği yapan bir esnaf, tefecilerden aldığı borcu ödemesine rağmen sürekli tehdit ve şiddetle karşı karşıya kaldığını söyledi. Ankara'ya taşınan esnaf, burada da tefecilerin baskılarına maruz kaldığını belirtti. Marketine zorla POS cihazı konulan esnaf, mal varlığının zorla elinden alınmaya çalışıldığını ifade etti.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya hafif ticari araç çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırılan yaralı şahıs, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek savruldu ve beton duvar ile trafik uyarı levhasının arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün boynunun kırıldığını tespit etti ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, aile sağlığı merkezinden çıkan 20 yaşındaki hamile kadın, sokakta önü kesilerek başından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalara başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?