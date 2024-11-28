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Süleymanpaşa'da Darp Davası Devam Ediyor

Süleymanpaşa\'da Darp Davası Devam Ediyor

Enes Suna'nın eşi Buse Ateş Suna'yı darp ederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

28.11.2024 18:33
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Buse Ateş Suna'yı darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen Enes Suna'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, davanın 28 Ocak 2025 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Enes Suna, hayatını kaybeden Buse Ateş Suna'nın anne ve babası Ayşe ile Yaşar Ateş, tarafların avukatları, Tekirdağ Barosu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bir önceki duruşmada Enes Suna'nın talebiyle incelenmesine karar verilen Buse Ateş Suna'nın cep telefonu raporu mahkeme başkanı tarafından okundu. Rapora göre, Buse Ateş Suna'nın telefonunda "T.A." olarak kaydedilen bir numaranın, aslında bir erkek şahsa ait olduğu ve sosyal medya üzerinden bu kişiyle iletişim kurduğu tespit edildi.

Duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılan söz konusu şahıs, Enes Suna'yı tanımadığını, Buse Ateş Suna'nın evli olduğunu bilmediğini söyledi. Şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştıkları Buse Ateş Suna'nın kendisine "Sözlüm var, sorunlar yaşıyorum" dediğini, ancak kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle iletişimi kestiklerini ifade ederek ilerleyen süreçte Ateş Suna'yı engellediğini ifade etti.

Duruşmada, olay günü ihbara giden ATT personeli de tanık olarak dinlendi. Tanık, gece saat 04.00 sularında gelen ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirterek, "Ambulansı bir kişi karşıladı. Daha sonra Buse Ateş Suna kendisi yürüyerek ambulansa geldi. Baş ağrısı şikayeti vardı, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk ettik" dedi.

Sanık Enes Suna, savunmasında eşini çok sevdiğini ve hiçbir şekilde şiddet uygulamadığını iddia ederek tahliye talebinde bulunarak, "Eşimle severek evlendim. Babası bizi ölümle tehdit ediyordu, bununla ilgili ses kayıtları var. İşlemediğim bir suç yüzünden 10 aydır cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Buse Ateş Suna'nın avukatları, Enes Suna'nın telefonunun incelenmesi ve HTS kayıtlarının çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve davanın 28 Ocak 2025 Salı günü saat 15.00'te görülmesine karar verdi.

Duruşmaya katılma talebinde bulunan Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ve üyelerinin talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Ancak baro temsilcileri duruşmayı dinleyici olarak takip etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Süleymanpaşa'da Darp Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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