Süleymanpaşa'da Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
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Süleymanpaşa'da Tarihi Eser Operasyonu

Süleymanpaşa\'da Tarihi Eser Operasyonu

Tekirdağ'da yapılan operasyonda 184 sikke ve 11 tarihi obje ele geçirildi, işlem başlatıldı.

31.03.2025 13:27
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, 184 sikke ve 11 adet tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi'nde E.U.'nun yapılan üst aramasında, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 184 sikke ve 11 tarihi obje bulundu. Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Tekirdağ Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Süleymanpaşa'da Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika

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